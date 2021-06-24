Олимпийский спортсмен и русскоязычная девушка: кому грозит наказание за штурм Капитолия

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Олимпийский спортсмен и русскоязычная девушка: кому грозит наказание за штурм Капитолия

13 минут назад

В США суд вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года - Анну Морган-Ллойд приговорили к трем годам условно. И пока участники с более резонансными делами (мы все помним "Шамана QAnon") ждут вердиктов, мы решили рассказать о других интересных фигурантах этого дела.

Среди 525 арестованных за январский штурм в Капитолии есть, например, русскоязычные женщины, легендарный Олимпийский медалист, а также житель Флориды, прославившийся на весь мир фотографией, на которой он с улыбкой ворует трибуну Нэнси Пелоси.