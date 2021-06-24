Олимпийский спортсмен и русскоязычная девушка: кому грозит наказание за штурм Капитолия
В США суд вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года - Анну Морган-Ллойд приговорили к трем годам условно. И пока участники с более резонансными делами (мы все помним "Шамана QAnon") ждут вердиктов, мы решили рассказать о других интересных фигурантах этого дела.
Среди 525 арестованных за январский штурм в Капитолии есть, например, русскоязычные женщины, легендарный Олимпийский медалист, а также житель Флориды, прославившийся на весь мир фотографией, на которой он с улыбкой ворует трибуну Нэнси Пелоси.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Мария Евстафьева поговорила со знакомыми арестованных, чтобы узнать, какие они на самом деле. Кто-то из наших собеседников восхищался их страстью к политике, а кто-то - собственноручно сдал "штурмовавшего" знакомого в ФБР.