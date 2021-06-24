Бритни Спирс выступила в суде против отца. Что узнали из ее показаний фанаты?

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Бритни Спирс выступила в суде против отца. Что узнали из ее показаний фанаты?

час назад

23 июня состоялось заседание суда, на котором певица Бритни Спирс потребовала освободить ее от отпеки отца, которая длится уже 13 лет. Телефонное обращение 39-летней Спирс, заслушанное в суде, длилось около 20 минут.

По словам поп-звезды, она глубоко травмирована и не может спать.

Певица также заявила, что люди, контролирующие ее жизнь, не позволяют ей вновь заводить детей.