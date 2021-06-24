Бритни Спирс выступила в суде против отца. Что узнали из ее показаний фанаты?
Бритни Спирс выступила в суде против отца. Что узнали из ее показаний фанаты?
23 июня состоялось заседание суда, на котором певица Бритни Спирс потребовала освободить ее от отпеки отца, которая длится уже 13 лет. Телефонное обращение 39-летней Спирс, заслушанное в суде, длилось около 20 минут.
По словам поп-звезды, она глубоко травмирована и не может спать.
Певица также заявила, что люди, контролирующие ее жизнь, не позволяют ей вновь заводить детей.
У здания суда в Лос-Анджелесе дежурили фанаты Спирс. Чем они возмущены и кто еще выступил в защиту Бритни - в этом видео.