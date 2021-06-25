Бездомные хозяева Кипра. Как остров справляется с ростом популяции котов
Бездомные хозяева Кипра. Как остров справляется с ростом популяции котов
На Кипре власти и волонтеры пытаются справиться с растущей популяцией бездомных котов. Государство ежегодно выделяет на стерилизацию кошек 75 тысяч евро. Но по словам волонтеров этих мер недостаточно.
По неофициальным данным, сейчас на Кипре живут около миллиона бездомных кошек.
История острова тесно связана с кошками. По легенде, в 400 году нашей эры Елена Константинопольская отправила туда лодку с кошками для охоты на ядовитых змей.