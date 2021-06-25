Бездомные хозяева Кипра. Как остров справляется с ростом популяции котов

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Бездомные хозяева Кипра. Как остров справляется с ростом популяции котов

25 минут назад

На Кипре власти и волонтеры пытаются справиться с растущей популяцией бездомных котов. Государство ежегодно выделяет на стерилизацию кошек 75 тысяч евро. Но по словам волонтеров этих мер недостаточно.

По неофициальным данным, сейчас на Кипре живут около миллиона бездомных кошек.