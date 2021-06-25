Подкаст "Что это было". Как власти пытаются заставить россиян привиться, а россияне - обмануть власть.

час назад

Посещать кафе и рестораны в московском регионе теперь можно будет только по QR-кодам, выданным после вакцинации от Covid-19, или свежим анализам ПЦР. В ближайшее время компании, работающие в общепите и сфере услуг, обязаны привить не менее 60% своих сотрудников. Но часть россиян не хотят выполнять требования властей и даже готовы заплатить за фиктивные прививки. Насколько эффективны новые меры борьбы с коронавирусом и как устроен рынок поддельных сертификатов, разбираются журналисты Русской службы Би-би-си Олег Болдырев и Мария Киселева.