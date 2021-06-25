"Прощай, Apple Daily". Почему закрытие газеты в Гонконге вызвало протест
"Прощай, Apple Daily". Почему закрытие газеты в Гонконге вызвало протест
В Гонконге сотни людей собрались у редакции оппозиционной газеты Apple Daily, чтобы проститься с изданием.
Газета объявила о закрытии спустя десятки лет работы из-за ареста нескольких сотрудников.
Их обвинили в публикации статей, нарушающих закон о национальной безопасности Гонконга, активы компании заморожены.
Многие жители Гонконга считают это давлением на свободу слова.