Подкаст “Что это было” Лонгрид: “я выбрала сына, а не мужа”. Как рушились семьи детей с ВИЧ в Кыргызстане
Подкаст “Что это было” Лонгрид: “я выбрала сына, а не мужа”. Как рушились семьи детей с ВИЧ в Кыргызстане
По выходным в подкасте "Что это было. Лонгрид" мы говорим с авторами заметных и важных текстов Русской службы Би-би-си.
Корреспондент Русской службы Би-би-си в Кыргызстане Наргиза Рыскулова написала текст "У вашего ребенка ВИЧ". Как матери в Кыргызстане борются с приговором врачей и общества”.
Наргиза и ее героини рассказывают, как 390 детей были инфицированы вирусом иммунодефицита в больницах Кыргызстана в середине и конце нулевых, как семьи детей с ВИЧ столкнулись с дискриминацией общества, как многих из них отвергли близкие и как они добиваются справедливости.
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