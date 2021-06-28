В Уганде из-за пандемии растет использование детского труда. Почему?

Страна с одним из самых молодых населений в мире, Уганда давно борется против использования детского труда. Пандемия поставила под угрозу все успехи в этом направлении.

Когда все школы на северо-востоке Уганды закрылись из-за карантина, многие дети стали помогать своим родителям, в том числе на таких изнурительных работах, как добыча золота.

Оплачивается этот тяжелый труд крайне скудно, но для многих семей это единственный источник дохода.

Би-би-си рассказывает историю девятилетней Тедди из Карамоджи, которая мечтает вернуться в школу.