В Уганде из-за пандемии растет использование детского труда. Почему?
В Уганде из-за пандемии растет использование детского труда. Почему?
Страна с одним из самых молодых населений в мире, Уганда давно борется против использования детского труда. Пандемия поставила под угрозу все успехи в этом направлении.
Когда все школы на северо-востоке Уганды закрылись из-за карантина, многие дети стали помогать своим родителям, в том числе на таких изнурительных работах, как добыча золота.
Оплачивается этот тяжелый труд крайне скудно, но для многих семей это единственный источник дохода.
Би-би-си рассказывает историю девятилетней Тедди из Карамоджи, которая мечтает вернуться в школу.