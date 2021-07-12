Полет Ричарда Брэнсона к границе космоса: как это было
Полет Ричарда Брэнсона к границе космоса: как это было
Основатель компании Virgin Galactic миллиардер Ричард Брэнсон слетал на границу с космосом на собственном ракетоплане Unity. На борту находились двое пилотов и четверо пассажиров.
Ракетоплан достиг высоты в 90 километров, где небо становится черным, а горизонт Земли искривляется. Задержавшись на этой высоте на несколько минут, чтобы экипаж насладился видами Земли, аппарат пошел на снижение.