Сокол с татуировкой "SOS". Как экологи при помощи наколок пытаются спасти птиц от браконьеров
Сокол с татуировкой "SOS". Как экологи при помощи наколок пытаются спасти птиц от браконьеров
В ряде птичьих питомников Алтайского края соколам стали делать татуировки. Наколки птицам наносят на восковицу (кожу на верхней части клюва) и ноги.
Так орнитологи пытаются обесценить исчезающих животных в глазах браконьеров: птицы, очевидно выращенные в питомнике, менее пригодны для соколиной охоты.
Балобаны, ранее распространенное в России семейство соколиных, оказались на грани вымирания из-за спроса, которым пользуются эти птицы в арабском мире. Там балобанов используют в соколиной охоте, и ценятся именно инстинкты диких птиц.