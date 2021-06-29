Вторая волна коронавируса принесла в Индию эпидемию мукормикоза. Как с ним борятся врачи?
Вторая волна коронавируса принесла в Индию эпидемию мукормикоза. Как с ним борятся врачи?
Мукормикоз - это грибковое заболевание, оно развивается при ослабленном иммунитете и обычно поражает лицо, мозг и легкие. Стероиды, которые используют для лечения Covid-19, ослабляют иммунитет.
Корреспондент Би-би-си Йогита Лимайе побывала в больнице в индийском городе Пуна, где раньше регистрировалось три случая этой болезни в год, а теперь - пять в день.