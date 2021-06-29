Спасение от печали. Ягнята в разноцветных свитерах покорили мир
Спасение от печали. Ягнята в разноцветных свитерах покорили мир
Фермер и фотограф Трейси Крюгер ухаживает за тысячами овец на своем участке в австралийском штате Виктория. Переодически она выхаживает ягнят, брошенных матерями.
Чтобы ягнята не мерзли, Трейси надевает на них свитера, купленные в благотворительных магазинах.
В разгар пандемии Трейси начала делиться своими историями и фотографиями в соцсетях, а люди со всего мира стали следить за ее работой.