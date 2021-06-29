Обыски у журналистов "Проекта": как это было
Обыски у журналистов "Проекта": как это было
Утром 29 июня с обысками пришли к Роману Баданину, Марии Жолобовой и Михаилу Рубину. Все они проходят как свидетели по делу о клевете, возбужденному еще в 2017 году по заявлению петербургского бизнесмена Ильи Трабера.
Сами журналисты связывают обыски с расследованием "Проекта" о главе МВД Владимире Колокольцеве. Оно было анонсировано накануне и рассказывает о благосостоянии министра и его родственников.
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