Мужчинам вход воспрещен! Сакральный "женский лес" в Индонезии
Мужчинам вход воспрещен! Сакральный "женский лес" в Индонезии
На острове Новая Гвинея в Индонезии растет мангровый лес, который позволено посещать только женщинам. По традиции в лес они приходят голыми, собирают моллюсков и делятся друг с другом тем, чем стесняются делиться прилюдно.
Мужчин, ослушавшихся этих правил и пойманных в лесу, ждет наказание. Штраф может достигать миллиона рупий ($69), а за исполнением наказания следит племенной совет.
Женской съёмочной группе Би-би-си позволили войти в священный для местных женщин лес и записать их историю.