В Словакии испытали летающий автомобиль AirCar. Видео
В Словакии испытали летающий автомобиль AirCar. Видео
Прототип летающего автомобиля в Словакии совершил 35-минутный перелет между аэропортами в Нитре и Братиславе.
Гибридный автомобиль-самолет AirCar оснащен двигателем BMW и работает на обычном бензиновом топливе.
Его создатель Стефан Кляйн говорит, что аппарат способен пролететь около 1000 километров на высоте 2500 метров и на данный момент налетал уже 40 часов.
Трансформация из автомобиля в самолет занимает 2 минуты 15 секунд.