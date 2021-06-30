Сборные Англии и Украины встретятся в ¼ финала на Евро-2020. Как болельщики праздновали победы своих команд

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Сборные Англии и Украины встретятся в ¼ финала на Евро-2020. Как болельщики праздновали победы своих команд

19 минут назад

29 июня на Евро-2020 сборная Англии выиграла у Германии, а сборная Украины - у Швеции. Теперь команды встретятся в четвертьфинале.

Англия ждала этой победы с Чемпионата мира 1966 года, именно тогда она в последний раз победила сборную Германии.