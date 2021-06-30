Сборные Англии и Украины встретятся в ¼ финала на Евро-2020. Как болельщики праздновали победы своих команд
Сборные Англии и Украины встретятся в ¼ финала на Евро-2020. Как болельщики праздновали победы своих команд
29 июня на Евро-2020 сборная Англии выиграла у Германии, а сборная Украины - у Швеции. Теперь команды встретятся в четвертьфинале.
Англия ждала этой победы с Чемпионата мира 1966 года, именно тогда она в последний раз победила сборную Германии.
Для украинской сборной - это первая игра в четвертьфинале турнира за всю историю существования. Как болельщики праздновали победы своих команд в Лондоне и Киеве - в этом видео.