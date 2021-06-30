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Трудности на "Прямой линии": как техника подвела Путина

20 минут назад

Ежегодно президент отвечает на вопросы и просьбы россиян, которые для него заранее отбирают организаторы. В прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией, мероприятие не проводили.

За четыре часа президент ответил на 68 вопросов, в первую очередь связанные с коронавирусом, а также ответил на вопросы об отношениях с Украиной и США, Владимир Путин обещал лично проконтролировать выполнение просьб россиян, в частности были затронуты темы ЖКХ, соцвыплат, экономики и экологии.