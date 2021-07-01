Медведи в бассейне и укрытия для бездомных. Как в Канаде переживают аномальную жару

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Медведи в бассейне и укрытия для бездомных. Как в Канаде переживают аномальную жару

8 минут назад

Хозяин частного бассейна в Британской Колумбии, Канада, заснял на видео необычных посетителей. Спасаясь от аномальной жары, искупаться в бассейне привела медвежат медведица из близлежащего леса.

На западном побережье Канады был зафиксирован абсолютный температурный рекорд +49,6С. В прошлый раз такая жара в стране было в 1937 году, но и тогда температура не превышала +45С.