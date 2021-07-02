Подкаст "Что это было". Почему власти России заговорили о ревакцинации?

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Подкаст "Что это было". Почему власти России заговорили о ревакцинации?

15 минут назад

В России стартовала кампания ревакцинации от Covid-19 - теперь чиновники предлагают россиянам повторно привиться спустя полгода после первого раза.

Это происходит на фоне все новых ограничений и требований для непривитых, которые вводят региональные власти.

Кому, когда и чем надо вакцинироваться и ревакцинироваться, объясняет журналист Русской службы Би-би-си Ольга Дьяконова.