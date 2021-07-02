Жителям канадского Литтона пришлось в спешке эвакуироваться из-за пожара
Жителям канадского Литтона пришлось в спешке эвакуироваться из-за пожара
Жителям канадского Литтона пришлось в спешке эвакуироваться, когда в городке из-за аномальной жары начался пожар.
Население Литтона - всего 250 человек, и сгорел он почти мгновенно. По словам мэра города, ему просто повезло, что "он сумел бежать и спасти собственную жизнь".
За последние пять дней, в которые на Британскую Колумбию обрушилась аномальная жара, там зарегистрировано уже 486 смертей.