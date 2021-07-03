Грета Тунберг. Год, чтобы изменить мир. Документальный фильм Би-би-си

28 минут назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Пока мир бросил все силы на борьбу с пандемией коронавируса, может показаться, что проблема изменения климата отошла на второй план. Но рекорды температуры и природные катаклизмы в самых разных частях планеты напоминают нам, что это не так.

В 2019 году Грета Тунберг - самая известная в мире климатическая активистка - на год оставила учебу в школе, чтобы вместе с ведущими мировыми климатологами и другими учеными воочию увидеть влияние глобального потепления. В новом трехсерийном фильме Би-би-си она расскажет, могут ли имеющиеся в нашем распоряжении технологии помочь нам спасти наше будущее, а также попытается призвать мировых лидеров к исполнению уже достигнутых договоренностей.