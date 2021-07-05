Автостопом по планете: француз побывал во всех странах мира

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Автостопом по планете: француз побывал во всех странах мира

час назад

Андре Антуан Брюжиру, французский путешественник и писатель, провел в дороге 52 года жизни.

В 17 лет, после окончания учебы во Франции, он провел несколько лет в других странах Европы, где изучал языки.

Затем он отправился в Канаду для работы переводчиком. Накопив за два года денег, он отправился в путешествие по миру автостопом. Он передвигался на машинах, поездах, автобусах, самолетах и лодках, но не тратил больше одного доллара в день.