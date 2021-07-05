Автостопом по планете: француз побывал во всех странах мира
Автостопом по планете: француз побывал во всех странах мира
Андре Антуан Брюжиру, французский путешественник и писатель, провел в дороге 52 года жизни.
В 17 лет, после окончания учебы во Франции, он провел несколько лет в других странах Европы, где изучал языки.
Затем он отправился в Канаду для работы переводчиком. Накопив за два года денег, он отправился в путешествие по миру автостопом. Он передвигался на машинах, поездах, автобусах, самолетах и лодках, но не тратил больше одного доллара в день.
По словам Андре бывали в пути и сложности, приходилось и голодать, и ночевать в тюрьме. Но главное, что он вынес из странствий - это то, что отправляться в путешествие нужно с открытым сердцем.