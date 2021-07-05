“Я считал, лучше переболеть, чем прививаться”: внутри ковидной больницы
“Я считал, лучше переболеть, чем прививаться”: внутри ковидной больницы
В Санкт-Петербурге, несмотря на новую волну пандемии, массовые мероприятия не отменяют. Только что прошли “Алые паруса”, а на Евро-2020 съехались со всего мира болельщики.
В то же время в России наблюдают рекордное за всю историю пандемии количество смертей от коронавируса. Количество заболевших растет с каждым днем: за сутки зафиксировано 23 218 новых случаев заражения COVID-19.
В больницы попадают разные люди - и вакцинированные, и те, кто не прививался. Врачи и пациенты ковидного госпиталя в Санкт-Петербурге делятся своими выводами и эмоциями.