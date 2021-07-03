Шесть случаев преследования журналистов в России за последние годы
Шесть случаев преследования журналистов в России за последние годы
Утром 29 июня полиция пришла с обысками домой к журналистам медиа "Проект" - Роману Баданину, Марии Жолобовой и Михаилу Рубину.
Это не первый случай давления на журналистов в России. Би-би-си вспоминает несколько подобных историй.
Видео, Обыски у журналистов "Проекта": как это было, Продолжительность 3,14
Утром 29 июня полицейские пришли с обысками к журналистам издания "Проект". Накануне издание анонсировало новое расследование о благосостоянии министра МВД Владимира Колокольцева.