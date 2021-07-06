"Раны еще не зажили". Жители израильского города Лод опасаются за будущее после беспорядков

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"Раны еще не зажили". Жители израильского города Лод опасаются за будущее после беспорядков

9 минут назад

Город Лод в мае во время боевых действий между Израилем и сектором Газа пережил ожесточенные уличные беспорядки. Арабские израильтяне и евреи живут в Лоде бок о бок, и никто из них не чувствует себя защищенно. Напряжение между горожанами чувствуется до сих пор.

В мае люди из обеих общин стали нападать на прохожих, грабить дома, жечь машины и осквернять религиозные объекты.

Были опасения, что конфликт может перетечь в гражданскую войну. В Лоде арабский израильтянин был застрелен, а еврей убит, когда в его машину попали камнем.