"Раны еще не зажили". Жители израильского города Лод опасаются за будущее после беспорядков
"Раны еще не зажили". Жители израильского города Лод опасаются за будущее после беспорядков
Город Лод в мае во время боевых действий между Израилем и сектором Газа пережил ожесточенные уличные беспорядки. Арабские израильтяне и евреи живут в Лоде бок о бок, и никто из них не чувствует себя защищенно. Напряжение между горожанами чувствуется до сих пор.
В мае люди из обеих общин стали нападать на прохожих, грабить дома, жечь машины и осквернять религиозные объекты.
Были опасения, что конфликт может перетечь в гражданскую войну. В Лоде арабский израильтянин был застрелен, а еврей убит, когда в его машину попали камнем.
Би-би-си поговорила с двумя жительницами Лоды, арабкой и еврейкой, о ситуации в их городе.