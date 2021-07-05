Взрыв в Каспийском море у берегов Азербайджана: что случилось?

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Взрыв в Каспийском море у берегов Азербайджана: что случилось?

30 минут назад

Недалеко от побережья Азербайджана в Каспийском море произошел взрыв. Сперва в соцсетях решили, что это случилось на газовом месторождении.