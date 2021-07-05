Взрыв в Каспийском море у берегов Азербайджана: что случилось?
Взрыв в Каспийском море у берегов Азербайджана: что случилось?
Недалеко от побережья Азербайджана в Каспийском море произошел взрыв. Сперва в соцсетях решили, что это случилось на газовом месторождении.
Однако в азербайджанской нефтегазовой компании SOCAR сообщили, что взрыв произошел в нескольких километрах от месторождения, а на морских платформах аварий не было. В компании предположили, что в море произошло извержение грязевого вулкана.