Пиво в борьбе за климат. Как водоросли помогают сократить выбросы углекислого газа при производстве напитка

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Пиво в борьбе за климат. Как водоросли помогают сократить выбросы углекислого газа при производстве напитка

33 минуты назад

В Австралии ученые объединились с пивоварами, чтобы снизить выбросы углекислого газа. Он образуется при производстве пива из-за брожения. Теперь диоксид углерода научились перерабатывать при помощи водорослей.

Крафтовая пивоварня Young Henrys в Сиднее установила у себя в цехе биореакторы с фитопланктоном.