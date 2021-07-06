Пиво в борьбе за климат. Как водоросли помогают сократить выбросы углекислого газа при производстве напитка
Пиво в борьбе за климат. Как водоросли помогают сократить выбросы углекислого газа при производстве напитка
В Австралии ученые объединились с пивоварами, чтобы снизить выбросы углекислого газа. Он образуется при производстве пива из-за брожения. Теперь диоксид углерода научились перерабатывать при помощи водорослей.
Крафтовая пивоварня Young Henrys в Сиднее установила у себя в цехе биореакторы с фитопланктоном.
По оценкам авторов эксперимента, установки выделяют столько же кислорода, сколько два гектара кустарников.