Террористы или военнопленные? Армянские военные в азербайджанском плену

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Террористы или военнопленные? Армянские военные в азербайджанском плену

32 минуты назад

После окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года армия Азербайджана взяла в плен десятки, а по словам Еревана – сотни, армянских военнослужащих.

Некоторых сразу вернули на родину, других отпустили потом – в обмен на карты минных полей.

В Баку говорят, что всех армян, имевших статус военнопленных, уже вернули домой. Оставшихся в плену называют террористами – их судят по соответствующим статьям.

В Ереване их считают военнопленными. Один из них – 26-летний Седрак Согомонян. Его отец Самвел рассказал Русской службе Би-би-си о том, как его сын попал в плен и как идет суд над ним.

Би-би-си также удалось поговорить с одним из вернувшихся из Азербайджана военнослужащих. Он говорят, что подвергся длительным избиениям, пока находился под стражей.

В МИД Азербайджана заявили Би-би-си, что "утверждения, что над задержанными армянами издеваются, абсолютно безосновательны" и что Азербайджан "полностью удовлетворил все просьбы, касающиеся благополучия этих людей".