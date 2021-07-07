"Шампань и Кубань - чуть-чуть разные понятия". Французское шампанское стало игристым вином

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"Шампань и Кубань - чуть-чуть разные понятия". Французское шампанское стало игристым вином

48 минут назад

Из-за нового российского законодательства французским виноделам придется переписать этикетки и заменить слово "шампанское" на "игристое вино". Это требование вступило в силу 2 июля, когда президент России Владимир Путин подписал новые поправки в федеральный закон "О регулировании алкогольной продукции". Теперь шампанским могут называть свою продукцию только российские производители.

В ответ на это комитет вин Шампани призывает своих участников приостановить поставки своей продукции в Россию.