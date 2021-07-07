"Шампань и Кубань - чуть-чуть разные понятия". Французское шампанское стало игристым вином
"Шампань и Кубань - чуть-чуть разные понятия". Французское шампанское стало игристым вином
Из-за нового российского законодательства французским виноделам придется переписать этикетки и заменить слово "шампанское" на "игристое вино". Это требование вступило в силу 2 июля, когда президент России Владимир Путин подписал новые поправки в федеральный закон "О регулировании алкогольной продукции". Теперь шампанским могут называть свою продукцию только российские производители.
В ответ на это комитет вин Шампани призывает своих участников приостановить поставки своей продукции в Россию.
Как будут действовать поправки, пока ясно не до конца, а поставщики алкоголя в Россию пока не готовы делать прогнозов и ждут разъяснений.