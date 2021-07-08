Радио против антипрививочников: как местная радиостанция в Индии развенчивает мифы о Covid-19

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Радио против антипрививочников: как местная радиостанция в Индии развенчивает мифы о Covid-19

9 минут назад

Сотрудники радиостанции ведут просветительскую деятельность - они развенчивают мифы о коронавирусе и доступно рассказывают о плюсах вакцинации своей преимущественно мусульманской аудитории.

Изначально жители этого региона даже не верили в существование коронавируса, но сейчас среди них много тех, кто даже сделал прививку.