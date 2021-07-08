Подкаст "Что это было". Почему в Афганистане побеждают талибы и чем это грозит России?

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Подкаст "Что это было". Почему в Афганистане побеждают талибы и чем это грозит России?

час назад

Американские войска покидают Афганистан, а афганские военные теряют контроль над территорией страны. Движение "Талибан", которое в России признано экстремистским и запрещено, контролирует сейчас больше афганской территории, чем в последние 20 лет. За последние дни больше тысячи военных армии Афганистана были вынуждены бежать в Таджикистан после боев с талибами.

Что сейчас происходит в Афганистане и чем это может обернуться для России, объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си по военной тематике Павел Аксенов.