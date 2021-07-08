Два километра по тросу над пропастью. В Швеции установлен рекорд по хайлайнингу
Два километра по тросу над пропастью. В Швеции установлен рекорд по хайлайнингу
В Швеции установлен новый мировой рекорд: на высоте 600 метров канатоходцы прошли 2 километра 130 метров по свободно натянутому тросу.
Хайлайнинг - самый опасный вид хождения по канату, трос отклоняется от прямой не только вертикально под весом канатоходца, но и в стороны.
Это командный вид спорта. Дистанцию проходили 4 человека: Квирин Хертерих, Лукас Ирмлер, Рубен Лангер и Фреди Кюне. Но обладателями мирового рекорда стали все члены команды, даже те, кто занимался натягиванием каната.