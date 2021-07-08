Два километра по тросу над пропастью. В Швеции установлен рекорд по хайлайнингу

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Два километра по тросу над пропастью. В Швеции установлен рекорд по хайлайнингу

2 минуты назад

В Швеции установлен новый мировой рекорд: на высоте 600 метров канатоходцы прошли 2 километра 130 метров по свободно натянутому тросу.

Хайлайнинг - самый опасный вид хождения по канату, трос отклоняется от прямой не только вертикально под весом канатоходца, но и в стороны.