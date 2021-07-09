Почему "Талибан" снова набирает силу? Пять главных вопросов

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Почему "Талибан" снова набирает силу? Пять главных вопросов

29 минут назад

Американские войска выходят из Афганистана, а афганские военные сотнями бегут в Таджикистан, спасаясь от талибов. Запрещенное в России движение сейчас контролирует больше территорий, чем когда-либо за последние 20 лет.

Официальный Кабул ведет переговоры с представителями группировки, но пока результатов они не дают.