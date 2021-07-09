Почему "Талибан" снова набирает силу? Пять главных вопросов
Почему "Талибан" снова набирает силу? Пять главных вопросов
Американские войска выходят из Афганистана, а афганские военные сотнями бегут в Таджикистан, спасаясь от талибов. Запрещенное в России движение сейчас контролирует больше территорий, чем когда-либо за последние 20 лет.
Официальный Кабул ведет переговоры с представителями группировки, но пока результатов они не дают.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина объясняет, почему "Талибан" снова набирает силу и чем это грозит России и миру.