"Евро-2020": Прогнозы фанатов и зверей-экстрасенсов перед финалом Англия-Италия

В воскресенье, 11 июля, состоится финал Чемпионата Европы 2020 - в нем участвуют сборные Англии и Италии.

Для англичан, которых часто называют родоначальниками "прекрасной игры", это важнейшее событие - Англии не было в финале большого турнира с 1966 года, когда сборная победила Германию в Чемпионате мира.

Как и тогда, матч пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли".

Теперь английские болельщики мечтают о том, что футбол "вернется домой". Однако итальянские фанаты с этим не согласны.