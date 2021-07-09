"Евро-2020": Прогнозы фанатов и зверей-экстрасенсов перед финалом Англия-Италия

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"Евро-2020": Прогнозы фанатов и зверей-экстрасенсов перед финалом Англия-Италия

29 минут назад

В воскресенье, 11 июля, состоится финал Чемпионата Европы 2020 - в нем участвуют сборные Англии и Италии.

Для англичан, которых часто называют родоначальниками "прекрасной игры", это важнейшее событие - Англии не было в финале большого турнира с 1966 года, когда сборная победила Германию в Чемпионате мира.

Как и тогда, матч пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли".