"Евро-2020": Прогнозы фанатов и зверей-экстрасенсов перед финалом Англия-Италия
"Евро-2020": Прогнозы фанатов и зверей-экстрасенсов перед финалом Англия-Италия
В воскресенье, 11 июля, состоится финал Чемпионата Европы 2020 - в нем участвуют сборные Англии и Италии.
Для англичан, которых часто называют родоначальниками "прекрасной игры", это важнейшее событие - Англии не было в финале большого турнира с 1966 года, когда сборная победила Германию в Чемпионате мира.
Как и тогда, матч пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли".
Теперь английские болельщики мечтают о том, что футбол "вернется домой". Однако итальянские фанаты с этим не согласны.
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