Подкаст "Что это было". Лонгрид: "Улыбался, когда меня избивали". Рассказы вернувшихся из тюрем в Баку армян

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Подкаст "Что это было". Лонгрид: "Улыбался, когда меня избивали". Рассказы вернувшихся из тюрем в Баку армян

55 минут назад

По выходным в подкасте "Что это было. Лонгрид" мы говорим с авторами заметных и важных текстов Русской службы Би-би-си.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Просвирова написала текст "Бьют, издеваются, но у меня все хорошо". Что рассказывают вернувшиеся из азербайджанских тюрем армянские военные”.

В этом подкасте Ольга рассказывает, как в Армении встретилась с военнослужащими, которые вернулись из азербайджанских тюрем, и родственниками тех, кто там еще остается. Они пишут домой, что у них все в порядке. Но вернувшиеся говорят об избиениях и пытках.

Власти Азербайджана утверждают, что у них нет пленных, а задержанные армяне совершили преступления уже после прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. Баку уверяет, что с армянами обходятся гуманно.