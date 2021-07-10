Есть ли жизнь на Плутоне? Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
История миссии "Новых горизонтов" и история Плутона, восставшего из мертвых - в документальном фильме Би-би-си.
О Плутоне, открытом в 1930 году, на протяжении многих десятилетий мало что было известно. Считалось, что эта крошечная планета на окраине солнечной системы - просто глыба льда, не представляющая научного интереса. Но в 2006 году группа ученых взялась за передовую миссию, отправив к Плутону космический аппарат "Новые горизонты". Аппарат облетел Плутон и передал на Землю превосходные снимки, которые совершили переворот, заставив ученых переосмыслить свое понимание того, что представляет собой Плутон. Оказалось, что это не безжизненный серый камень, что под поверхностью Плутона вполне может оказаться океан с жидкой водой, а значит, есть вероятность того, что на Плутоне может существовать и некая форма жизни.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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