Есть ли жизнь на Плутоне? Документальный фильм Би-би-си

час назад

О Плутоне, открытом в 1930 году, на протяжении многих десятилетий мало что было известно. Считалось, что эта крошечная планета на окраине солнечной системы - просто глыба льда, не представляющая научного интереса. Но в 2006 году группа ученых взялась за передовую миссию, отправив к Плутону космический аппарат "Новые горизонты". Аппарат облетел Плутон и передал на Землю превосходные снимки, которые совершили переворот, заставив ученых переосмыслить свое понимание того, что представляет собой Плутон. Оказалось, что это не безжизненный серый камень, что под поверхностью Плутона вполне может оказаться океан с жидкой водой, а значит, есть вероятность того, что на Плутоне может существовать и некая форма жизни.