Сетевой мир: от книгопечатания до глобальной слежки. Документальный фильм Би-би-си

17 минут назад

Сегодняшние техногиганты утверждают, что интернет - это сила добра. Мол, это инструмент, доступный каждому и разрушающий старые иерархии - теперь, как никогда раньше, любой из нас может призвать власть к ответу. Но освободила ли нас на самом ли деле всемирная сеть, или наоборот, поработила? Почему единомышленники стремятся объединяться в группы? И могут ли такие группы способствовать увеличению социального неравенства? Наука рисует нам довольно мрачную картину - поляризованное общество в очень нестабильной среде, где ложь распространяется быстрее и дальше, чем правда, а демократия находится под угрозой. Историк Нил Фергюссон решил взглянуть на эти вопросы с исторической точки зрения.