Сетевой мир: от книгопечатания до глобальной слежки. Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Новый документальный фильм Би-би-си на стыке антропологии, технологий и истории расскажет о том, как понимание теории сетей может помочь нам лучше разобраться в устройстве современного мира.
Сегодняшние техногиганты утверждают, что интернет - это сила добра. Мол, это инструмент, доступный каждому и разрушающий старые иерархии - теперь, как никогда раньше, любой из нас может призвать власть к ответу. Но освободила ли нас на самом ли деле всемирная сеть, или наоборот, поработила? Почему единомышленники стремятся объединяться в группы? И могут ли такие группы способствовать увеличению социального неравенства? Наука рисует нам довольно мрачную картину - поляризованное общество в очень нестабильной среде, где ложь распространяется быстрее и дальше, чем правда, а демократия находится под угрозой. Историк Нил Фергюссон решил взглянуть на эти вопросы с исторической точки зрения.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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