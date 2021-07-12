Протесты на Кубе. Впервые за 30 лет люди вышли на улицы против правительства

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Протесты на Кубе. Впервые за 30 лет люди вышли на улицы против правительства

40 минут назад

На Кубе впервые за десятилетия прошли антиправительственные акции. Последние два года на острове правящая партия переживает сложности из-за экономического кризиса в стране.

Пандемия Covid-19 лишь усложнила ситуацию.

Протестные марши прошли сразу в ряде крупных городов.