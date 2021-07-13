"Мы беспокоились о влиянии технологий на протяжении всей истории человечества". Интервью СЕО Google Сундара Пичаи

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"Мы беспокоились о влиянии технологий на протяжении всей истории человечества". Интервью СЕО Google Сундара Пичаи

12 минут назад

Сундар Пичаи, глава компании с капитализацией 1,7 млрд долларов в интервью корреспонденту Би-би-си Амону Раджану рассказал о том, как компания платит налоги, а также о своих личных технологических привычках.