"Мы беспокоились о влиянии технологий на протяжении всей истории человечества". Интервью СЕО Google Сундара Пичаи
"Мы беспокоились о влиянии технологий на протяжении всей истории человечества". Интервью СЕО Google Сундара Пичаи
Сундар Пичаи, глава компании с капитализацией 1,7 млрд долларов в интервью корреспонденту Би-би-си Амону Раджану рассказал о том, как компания платит налоги, а также о своих личных технологических привычках.
Выходец из семьи среднего класса из Тамилнада на юге Индии, он поднялся по карьерной лестнице до поста генерального директора Google и ее материнской компании Alphabet, которая владеет YouTube и Fitbit.