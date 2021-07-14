"У нас есть наша свобода". Кто поддержал протесты на Кубе
"У нас есть наша свобода". Кто поддержал протесты на Кубе
В кубинской столице Гаване и ряде других городов прошли многотысячные акции протеста против коммунистического правительства страны.
Люди недовольны темпами вакцинации от Covid-19, дефицитом электроэнергии и продовольствия. Власти Кубы подтвердили гибель одного участника акций протеста, а президент Мигель Диас-Канель призвал своих сторонников также выйти на улицы, чтобы противостоять протестующим.
Протесты поддержали в некоторых странах Латинской Америки и США, где проживают почти два миллиона выходцев с Кубы.