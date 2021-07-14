"У нас есть наша свобода". Кто поддержал протесты на Кубе

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"У нас есть наша свобода". Кто поддержал протесты на Кубе

24 минуты назад

В кубинской столице Гаване и ряде других городов прошли многотысячные акции протеста против коммунистического правительства страны.

Люди недовольны темпами вакцинации от Covid-19, дефицитом электроэнергии и продовольствия. Власти Кубы подтвердили гибель одного участника акций протеста, а президент Мигель Диас-Канель призвал своих сторонников также выйти на улицы, чтобы противостоять протестующим.