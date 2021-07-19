"Коронавирус или Господь Бог?" Участники крестного хода о ковиде и вере

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"Коронавирус или Господь Бог?" Участники крестного хода о ковиде и вере

33 минуты назад

В Екатеринбурге, несмотря на ковидные ограничения, прошел масштабный крестный ход. Тысячи паломников съехались на фестиваль "Царские дни", посвященный памяти семьи Романовых.

За несколько дней до этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не согласовал проведение крестного хода из соображений эпидемиологической безопасности. В прошлом году по тем же самым мотивам Куйвашев официально одобрил его проведение.