Подкаст "Пассажиры Йомей Мару". Серия 1. Колонисты

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Подкаст "Пассажиры Йомей Мару". Серия 1. Колонисты

19 минут назад

Русская служба Би-би-си запускает документальный подкаст-сериал "Пассажиры Йомей Мару".

1918 год. Почти тысяча детей едут из Петрограда в летний лагерь на Урал. Но Гражданская война отрезает детям путь домой, и они оказываются за линией фронта на территории белых.

Главный герой подкаста, 15-летний колонист Юрий Заводчиков, уезжает из Петрограда маменькиным сынком и на Урале видит ужасы Гражданской войны.

"Пассажиры Йомей Мару" - это подкаст о том, как 100 лет назад 768 детей уехали из Петрограда в летний лагерь, а вернулись домой спустя два с половиной года, совершив кругосветное путешествие.

Русская служба Би-би-си публикует на своем сайте по одной серии подкаста каждую неделю в течение семи недель.