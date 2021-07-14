Подкаст "Пассажиры Йомей Мару". Серия 1. Колонисты
Русская служба Би-би-си запускает документальный подкаст-сериал "Пассажиры Йомей Мару".
1918 год. Почти тысяча детей едут из Петрограда в летний лагерь на Урал. Но Гражданская война отрезает детям путь домой, и они оказываются за линией фронта на территории белых.
Главный герой подкаста, 15-летний колонист Юрий Заводчиков, уезжает из Петрограда маменькиным сынком и на Урале видит ужасы Гражданской войны.
"Пассажиры Йомей Мару" - это подкаст о том, как 100 лет назад 768 детей уехали из Петрограда в летний лагерь, а вернулись домой спустя два с половиной года, совершив кругосветное путешествие.
Русская служба Би-би-си публикует на своем сайте по одной серии подкаста каждую неделю в течение семи недель.
Все серии подкаста "Пассажиры Йомей Мару" вы можете послушать прямо сейчас там, где вы привыкли слушать подкасты.