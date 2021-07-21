Подкаст Пассажиры "Йомей Мару". Серия 2. Виолончелист

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подкаст Пассажиры "Йомей Мару". Серия 2. Виолончелист

51 минуту назад

На выручку детям отправляются несколько родителей. Они планируют перейти линию фронта и вернуть детей домой.

Эту группу возглавит виолончелист и сотрудник Русского музея Валерий Альбрехт. Он отец двух девочек, застрявших в колони - Тани и Насти Альбрехт.

Тем временем колонист Юрий Заводчиков вынужден сам добывать себе пропитание - он отправляется на заработки к уральским казакам.

"Пассажиры Йомей Мару" - это подкаст о том, как 100 лет назад 768 детей уехали из Петрограда в летний лагерь, а вернулись домой спустя два с половиной года, совершив кругосветное путешествие.