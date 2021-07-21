Подкаст Пассажиры "Йомей Мару". Серия 2. Виолончелист
Подкаст Пассажиры "Йомей Мару". Серия 2. Виолончелист
На выручку детям отправляются несколько родителей. Они планируют перейти линию фронта и вернуть детей домой.
Эту группу возглавит виолончелист и сотрудник Русского музея Валерий Альбрехт. Он отец двух девочек, застрявших в колони - Тани и Насти Альбрехт.
Тем временем колонист Юрий Заводчиков вынужден сам добывать себе пропитание - он отправляется на заработки к уральским казакам.
"Пассажиры Йомей Мару" - это подкаст о том, как 100 лет назад 768 детей уехали из Петрограда в летний лагерь, а вернулись домой спустя два с половиной года, совершив кругосветное путешествие.
Все серии подкаста "Пассажиры Йомей Мару" вы можете послушать прямо сейчас там, где вы привыкли слушать подкасты.