Подкаст "Пассажиры Йомей Мару". Серия 3. Толстовцы
Подкаст "Пассажиры Йомей Мару". Серия 3. Толстовцы
Детей разбросало по всему южному Уралу. Они голодают и мерзнут. На их поиски бросается обрусевший англичанин, толстовец, вегетарианец и скрипач Альфред Сван с женой Катей.
Юрий Заводчиков отделяется от колонии и отправляется служить на Белый флот.
"Пассажиры Йомей Мару" - это подкаст о том, как 100 лет назад 768 детей уехали из Петрограда в летний лагерь, а вернулись домой спустя два с половиной года, совершив кругосветное путешествие.
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