Подкаст "Пассажиры Йомей Мару". Серия 4. Редактор
Подкаст "Пассажиры Йомей Мару". Серия 4. Редактор
Журналист из Гонолулу Райли Аллен отправляется в Россию в поисках приключений и находит их - ему предстоит взять на себя заботу о детях.
Во Владивостоке происходит переворот, и бывший колонист Юрий Заводчиков переходит на сторону большевиков, а потом вступает в партизанский отряд, чтобы бороться с интервентами.
"Пассажиры Йомей Мару" - это подкаст о том, как 100 лет назад 768 детей уехали из Петрограда в летний лагерь, а вернулись домой спустя два с половиной года, совершив кругосветное путешествие.
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