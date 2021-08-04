Подкаст "Пассажиры Йомей Мару". Серия 4. Редактор

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Подкаст "Пассажиры Йомей Мару". Серия 4. Редактор

час назад

Журналист из Гонолулу Райли Аллен отправляется в Россию в поисках приключений и находит их - ему предстоит взять на себя заботу о детях.

Во Владивостоке происходит переворот, и бывший колонист Юрий Заводчиков переходит на сторону большевиков, а потом вступает в партизанский отряд, чтобы бороться с интервентами.

"Пассажиры Йомей Мару" - это подкаст о том, как 100 лет назад 768 детей уехали из Петрограда в летний лагерь, а вернулись домой спустя два с половиной года, совершив кругосветное путешествие.