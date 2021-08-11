Подкаст "Пассажиры Йомей Мару". Серия 5. Капитан
Подкаст "Пассажиры Йомей Мару". Серия 5. Капитан
Во Владивостоке неспокойно, город постоянно переходит из рук в руки. Райли Аллену надо как можно скорее увезти колонистов от опасности, но все его планы срываются.
На помощь детям приходит капитан "Йомей Мару" Мотодзи Каяхара.
Юрий Заводчиков оказался не готов к партизанской борьбе. Исхудавший и оборванный, он возвращается в колонию.
"Пассажиры Йомей Мару" - это подкаст о том, как 100 лет назад 768 детей уехали из Петрограда в летний лагерь, а вернулись домой спустя два с половиной года, совершив кругосветное путешествие.
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