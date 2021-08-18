Подкаст "Пассажиры Йомей Мару". Серия 6. Бунтарь

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Подкаст "Пассажиры Йомей Мару". Серия 6. Бунтарь

32 минуты назад

Красный Крест сообщает детям, что их повезут не в Петроград, а во Францию. Дети становятся заложниками политических интриг.

Колонист Юрий Заводчиков и несколько старших ребят протестуют против этого решения. Дети выступают на митинге в Мэдисон-сквер-гарден.

"Пассажиры Йомей Мару" - это подкаст о том, как 100 лет назад 768 детей уехали из Петрограда в летний лагерь, а вернулись домой спустя два с половиной года, совершив кругосветное путешествие.