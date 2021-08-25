Подкаст "Пассажиры Йомей Мару". Серия 7. Почти взрослые

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Подкаст "Пассажиры Йомей Мару". Серия 7. Почти взрослые

25 минут назад

Финал подкаста - колонисты возвращаются домой. Но возвращаются они не все.

В Советской России им предстоит на 50 лет забыть про свое путешествие, чтобы вспомнить о нем уже в старости - в 1970-е.

"Пассажиры Йомей Мару" - это подкаст о том, как 100 лет назад 768 детей уехали из Петрограда в летний лагерь, а вернулись домой спустя два с половиной года, совершив кругосветное путешествие.