Подкаст "Пассажиры Йомей Мару". Серия 7. Почти взрослые
Подкаст "Пассажиры Йомей Мару". Серия 7. Почти взрослые
Финал подкаста - колонисты возвращаются домой. Но возвращаются они не все.
В Советской России им предстоит на 50 лет забыть про свое путешествие, чтобы вспомнить о нем уже в старости - в 1970-е.
"Пассажиры Йомей Мару" - это подкаст о том, как 100 лет назад 768 детей уехали из Петрограда в летний лагерь, а вернулись домой спустя два с половиной года, совершив кругосветное путешествие.
Все серии подкаста "Пассажиры Йомей Мару" вы можете послушать прямо сейчас там, где вы привыкли слушать подкасты.