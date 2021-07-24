Тренировки для ленивых или как найти свой спорт. Документальный фильм Би-би-си

час назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Как быть, если желание быть сильным, здоровым и выносливым не сочетается в вас с любовью к спорту и подвижным занятиям?

Как оставаться здоровым и подтянутым, если на полноценные тренировки в спортзале у вас нет времени? Как сдержать данное самому себе в Новый год обещание стать намного активнее, не меняя привычный образ жизни?

Чтобы ответить на эти вопросы журналист Майкл Мозли обращается к ученым-медикам, которые исследуют альтернативные методики спортивных занятий. Майкл узнает о том, что такое высокоинтенсивные интервальные тренировки, как лучше всего поддерживать форму с помощью ходьбы, а также о том, какие спортивные занятия делают нас не только крепче, но и умней.