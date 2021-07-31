Депрессия, тревожность и бессонница: как укрепить психическое здоровье? Документальный фильм Би-би-си

час назад

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По оценкам ВОЗ, каждый четвертый из нас сталкивается с нарушениями психического здоровья. А пандемия коронавируса этому только поспособствовала, обострив депрессии, психозы и посттравматические расстройства у многих из нас.

Футболистка и телеведущая Алекс Скотт и клинический психолог Таня Байрон хотят привлечь внимание к этой значимой проблеме общественного здоровья и помочь тем, кто заметил у себя или кого-то из близких симптомы психической нестабильности. Алекс и Таня обращаются к ученым, которые сегодня изучают и разрабатывают стратегии, помогающие справляться с распространенными симптомами нарушений психического здоровья - затяжным унынием или тревожностью, бессонницей, трудностями с концентрацией и самоконтролем.