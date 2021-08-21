Факты о вымирании видов с Дэвидом Аттенборо. Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Дэвид Аттенборо исследует, как все ускоряющееся вымираниe животных, насекомых и растений отражается на нашей планете, и какие потенциальные решения есть у этой проблемы.
Миллиону видов животных и растений грозит вымирание, и многим из них, если не принять срочные меры, - в течение этого десятилетия. Почему так происходит? Как этот процесс способствует появлению новых вирусов, таких как Covid-19? Аттенборо расскажет, что мы можем сделать, чтобы ситуация не стала необратимой.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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